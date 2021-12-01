США заявили о готовности ввести новые санкции против России из-за Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о готовности США ввести новые санкции против России из-за Украины. Ее слова передает РИА Новости.

Псаки сказала, что США ясно говорили о своей «обеспокоенности относительно угрожающей риторики» России и «относительно сообщений о росте числа войск на границе». По ее словам, американская сторона контактирует с Россией и Украиной по ситуации на границе этих стран.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Соединенные Штаты готовы использовать санкционные инструменты против России. «Мы напрямую контактируем с украинцами и русскими относительно того, каковы могут быть эти инструменты», — добавила она, отметив, что США «не будут колебаться», используя их.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон может ввести против России беспрецедентные санкции в случае, если Москва предпримет какие-либо действия, направленные на дестабилизацию ситуации на Украине. Она также подчеркнула, что поддержать Украину готовы не только США, но и все члены НАТО.