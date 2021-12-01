США пригрозили России беспрецедентными санкциями из-за Украины

Вашингтон может ввести против России беспрецедентные санкции в случае, если Москва предпримет какие-либо действия, направленные на дестабилизацию ситуации на Украине. Подобной реакцией с американской стороны пригрозила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает РИА Новости.

«Мы решительны в своем послании Москве: если они будут делать шаги по дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», — заявила Нуланд.

Она также подчеркнула, что поддержать Украину готовы не только США, но и все члены НАТО.

Ранее в декабре пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США всегда готовы предпринять шаги в сторону введения санкций против России из-за ситуации у границы с Украиной. При этом она подчеркнула, что подобные решения Вашингтон считает необходимым обсуждать со своими европейскими союзниками.

В ноябре The New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщило, что Россия якобы уже готова вторгнуться на Украину и времени, чтобы помешать ей, у западных государств осталось мало. Нападение может произойти достаточно скоро, отмечало издание.

Кроме того, агентство Bloomberg сообщало, что, по мнению разведки Соединенных Штатов, Россия намерена напасть на Украину в 2022 году с трех сторон. По данным украинской разведки, это случится в конце января или начале февраля.

При этом в России неоднократно опровергали информацию о якобы готовящемся вторжении на Украину. Так, президент Владимир Путин указал, что о возможности ввода российских войск на Украину говорили еще в начале года, но этого до сих пор не произошло. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заверил, что Москва не собирается ни на кого нападать, и назвал неприемлемой истерику, которая в настоящее время нагнетается в западных СМИ по этой теме.