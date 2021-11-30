США заявили о постоянной готовности ввести санкции против России

Белый дом: США всегда готовы к санкциям против России из-за ситуации у границы Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США всегда готовы предпринять шаги в сторону введения санкций против России из-за ситуации у границы с Украиной. Однако подобные решения Штаты считают нужным обсуждать со своими европейскими союзниками, сообщает ТАСС.

На брифинге журналисты задали Псаки вопрос, примет ли администрация Конгресса меры против России в случае ее «вторжения на Украину». В ответ на это представитель Белого дома заявила о постоянной готовности ввести санкции против России.

«Я думаю, что мы сначала предпримем шаг, который будет заключаться в том, что наш госсекретарь продолжит дискуссии со своими европейскими партнерами в регионе, чтобы посмотреть, какие шаги, если потребуется, следует предпринять. Мы всегда готовы к любым действиям, и мы также сказали европейским союзникам», — подчеркнула Псаки.

28 ноября в Кремле ответили на нагнетаемую в англосакских и украинских СМИ «истерику». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов оценил возможность нападения России на Украину. Он заявил, что обвинения такого рода в адрес России обусловлены стремлением скрыть неудачи в политике украинского президента Владимира Зеленского. «Мы открыты здесь и постоянно говорим и в средствах массовой информации, и говорим политологам, и администрации США: Россия ни на кого не собирается нападать», — подчеркнул Антонов.