Посол оценил возможность нападения России на Украину

Посол России в Вашингтоне Антонов: Россия ни на кого не собирается нападать

Посол России в США Анатолий Антонов оценил сообщения о возможном нападении России на Украину. По его словам, подобные обвинения в адрес России связаны с попытками скрыть неудачи в политике украинского президента Владимира Зеленского, сообщил дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев live».

Антонов назвал истерией данные о мнимой российской угрозе по отношению к Украине. По его словам, эта ситуация является возможностью оправдать провалы в действиях Зеленского.

«Мы открыты здесь и постоянно говорим и в средствах массовой информации, и говорим политологам, и администрации США: Россия ни на кого не собирается нападать», — подчеркнул посол России в Вашингтоне.

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова также прокомментировала сообщения об угрозе нападения России на Украину. По ее словам, подобные заявления США и других стран НАТО ничем не подкреплены. Захарова добавила, что на границе с Украиной ничего не происходило, «передислокации и маневры» российских войск проводились на российской территории.

Ранее в США назвали год нападения России на Украину. По данным американской разведки, это произойдет в 2022 году. Источники Bloomberg заявили, что Москва готовит атаку с полуострова Крым, со стороны российско-украинской границы и с территории Белоруссии.