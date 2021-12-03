Дина Саева снялась в белье и вызвала споры в сети

Дина Саева поделилась фото в кружевном комплекте белья с собранными в пучок волосами

Российская блогерша Дина Саева, которую прозвали «Королевой TikTok», поделилась снимками в откровенном образе и вызвала споры среди подписчиков. Соответствующие кадры появились на ее странице в соцсети Instagram.

22-летняя Саева снялась на кровати в нижнем белье персикового цвета. Комплект украшен кружевом и маленькими бантами на бюстгальтере. На размещенных фотографиях видно, что на лицо Саевой нанесен нюдовый макияж, а волосы, выкрашенные в светлый оттенок, собраны в низкий пучок.

«С ароматом персика», — подписала блогерша публикацию, которая набрала 437 тысяч лайков. Поклонники неоднозначно отнеслись к серии снимков Саевой, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. Таким образом, одни обругали поведение звезды. «Что с тобой стало?», «Прошмандовка», «Давайте скинемся Дине на одежду», «Ты же мусульманка», — отмечали они.

В то же время другие фанаты восхитились внешним видом Саевой. «Просто красотка», «Жги!», «Назло завистникам», «Как же ты шикарна», «Шикарная фигура у вас», «Огнище», «Самая красивая знаменитость», «Обожаю Дину», «Бомба», — высказывались юзеры.

В октябре Дина Саева сфотографировалась в откровенном бикини и вызвала споры среди подписчиков. Саева снялась в блестящем купальнике из страз, оголяющем ее грудь. Образ девушки, лежащей в воде, дополнили яркий макияж и маникюр синего цвета. На размещенных изображениях видно, что Саева лежит внутри огненного кольца.