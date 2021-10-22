Дина Саева снялась в оголяющем грудь бикини и вызвала споры в сети

Российская блогерша Дина Саева, которую прозвали «Королевой TikTok», поделилась снимком в откровенном образе и вызвала споры среди подписчиков. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

22-летняя знаменитость снялась в блестящем бикини из страз, оголяющем ее грудь. Образ девушки, лежащей в воде, дополнили яркий макияж и маникюр синего цвета. На размещенных изображениях видно, что Саева лежит внутри огненного кольца.

«Нарушитель спокойствия», — подписала блогерша пост, который набрал 392 тысячи лайков в соцсети. Известно, что автором кадра выступил дуэт фотохудожниц Coste et Billy.

Подписчики неоднозначно отнеслись к публикации звезды, о чем сообщили в многочисленных комментариях. Так, некоторые фанаты обругали Саеву за чересчур откровенный купальник. «Осталось только голой сняться», «Просто жесть!», «Зачем столько фотошопа?», «Зачем выставлять свои соски?», «Пошлятина», — высказывались они.

В то же время другие поклонники восхитились внешним видом знаменитости. «Вот это красиво и совершенно не пошло!», «Шикарная», «Вау», «Красивая очень», «Выглядишь потрясающе», «Это очень красиво, даже слов подходящих не подобрать», — писали пользователи.

В августе Саева сфотографировалась в обнажающем грудь топе и стала объектом обсуждений в сети. Ее запечатлели без нижнего белья в черном костюме из коротких шорт и порванного кроп-топа. Так, некоторые поклонники сочли ее фото неприемлемым, а другие сделали комплименты ее внешности.

22-летняя Дина Саева — самая популярная русскоязычная TikTok-блогерша. Уроженка Душанбе имеет контракты с Coca-Cola, Dolce & Gabbana и Dior, является лицом Paco Rabanne. По данным Forbes, ее ежемесячный доход достигает 800 тысяч рублей. В списке десяти богатейших блогеров России по версии Forbes Саева занимает вторую строчку.