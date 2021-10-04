Фото с пошлым смыслом 22-летней российской блогерши вызвало споры в сети

Российская блогерша Дина Саева, которую прозвали «Королевой TikTok», поделилась снимками с возлюбленным и вызвала споры в сети. Комментарии и фото появились в ее Instagram-аккаунте.

22-летняя знаменитость сфотографировалась вместе с парнем, младшим братом рэпера Элджея Даниилом Узенюком, в Париже. Пара позирует на газоне напротив Эйфелевой башни, которая имитирует половой орган молодого человека. Саева одета в черный наряд, состоящий из кроп-топа, оголяющего ее живот, и джинсов с завышенной линией талии.

Подписчики блогерши увидели пошлый смысл в ее новых кадрах и возмутились в комментариях. «Когда на большее фантазии не хватает», «Очень пошло», «Когда-то она была скромной узбечкой», «Это уже перебор просто», «Дина, я надеюсь, ты удалишь это, все-таки половина твоей аудитории — дети», «Совсем с дуба рухнула? Нельзя издеваться над культурой города. Вообще не воспитывали?» — высказывались фанаты.

В то же время другие поклонники похвалили Саеву за оригинальность. «Дина красотка, шаришь в маркетинге», «Дина всегда знает как поднять актив, а комментаторы всегда ведутся», «Креативно!», «Зайду через часа три, мне кажется, тут будет жара», «Так с башней еще не фотографировались», «Смеюсь в голос», «Запасаемся попкорном!» — писали они.

В августе Дина Саева сфотографировалась в обнажающем грудь топе и стала предметом обсуждения в сети. Ее запечатлели без нижнего белья в черном костюме из коротких шорт и порванного кроп-топа. Так, некоторые фанаты посчитали ее фото чересчур откровенными, а другие восхитились внешним видом звезды.

22-летняя Дина Саева — самая популярная русскоязычная TikTok-блогерша. Уроженка Душанбе имеет контракты с Coca-Cola, Dolce & Gabbana и Dior, является лицом Paco Rabanne. По данным Forbes, ее ежемесячный доход достигает 800 тысяч рублей. В списке десяти богатейших блогеров России по версии Forbes Саева занимает вторую строчку.