22-летняя российская блогерша снялась в рекламе бренда и была обругана в сети

Российская блогерша Дина Саева снялась в вещах Rick Owens и была обругана в сети

Российская блогерша Дина Саева, которую прозвали «Королевой TikTok», поделилась снимками новой рекламной кампании и была обругана в соцсетях. Соответствующая серия фото появилась в ее Instagram-аккаунте.

22-летняя знаменитость сфотографировалась в одежде бренда Rick Owens. На размещенных кадрах она позирует, сидя на манекене в виде мужчины, в кроп-топе, оголяющем ее живот, и брюках с заниженной линией талии. Ее образ дополнили укороченный пуховик, черные высокие кеды и широкие солнцезащитные очки.

Публикация Саевой набрала 362 тысячи лайков. Подписчики не оценили новый пост девушки, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «До чего же докатилась», «Хватит косить под европейских блогеров», «Как же деньги портят людей», «С дубу рухнула?», «Что это вообще такое?», «Треш», — высказывались поклонники.

В августе Дина Саева сфотографировалась в обнажающем грудь топе и вызвала споры в сети. Ее запечатлели без нижнего белья в черном костюме из коротких шорт и порванного кроп-топа. Так, некоторые фанаты посчитали ее фото чересчур откровенными, а другие восхитились внешним видом звезды.

22-летняя Дина Саева — самая популярная русскоязычная TikTok-блогерша. Уроженка Душанбе имеет контракты с Coca-Cola, Dolce & Gabbana и Dior, является лицом Paco Rabanne. По данным Forbes, ее ежемесячный доход достигает 800 тысяч рублей. В списке десяти богатейших блогеров России по версии Forbes Саева занимает вторую строчку.