21-летняя российская блогерша снялась в оголяющем грудь топе и вызвала споры

Российская блогерша Дина Саева, которую прозвали «Королевой TikTok», поделилась снимками в откровенном образе и вызвала споры в сети. Соответствующая серия фото появилась в ее Instagram-аккаунте.

21-летняя знаменитость сфотографировалась без нижнего белья в черном костюме из коротких шорт и порванного кроп-топа, оголяющего ее грудь. На размещенных кадрах девушка с распущенными волосами позирует рядом с озером на фоне горного хребта. Ее образ дополнили нюдовый макияж, кольцо и подвеска.

«Ощущать дискомфорт из-за своего тела — это странная внутренняя ненависть к себе», — подписала Саева пост, который набрал 850 тысяч лайков. Подписчики неоднозначно оценили публикацию блогерши в комментариях. Так, некоторые фанаты посчитали ее фото чересчур откровенными. «Это уже перебор», «Дина, ты испортилась», «Необязательно вываливать грудь», — написали они.

В то же время другие поклонники восхитились внешним видом звезды. «Какая ты эстетичная», «Обалдеть», «Вот это смелость!», «Ты просто шикарна», «Лучшая просто», «Прекрасная», «Ответ всем завистникам», «Богиня», — высказались пользователи сети.

В апреле Дина Саева не справилась с давлением и ушла из Instagram. Блогерша призналась, что после развернувшейся травли в сети пребывает в тяжелом психологическом состоянии и принимает антидепрессанты. «Я не знаю, как и когда я докатилась до этого состояния», — сообщила она.

21-летняя Дина Саева — самая популярная русскоязычная TikTok-блогерша. Уроженка Душанбе имеет контракты с Coca-Cola, Dolce & Gabbana и Dior, является лицом Paco Rabanne. По данным Forbes, ее ежемесячный доход достигает 800 тысяч рублей. В списке десяти богатейших блогеров России по версии Forbes Саева занимает вторую строчку.