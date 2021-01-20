Слухи о лечении «королевы TikTok» в наркологической клинике прокомментировали

PR-директор блогерши Дины Саевой (настоящее имя — Мадина Басаева), которую в сети называют «королевой TikTok», Максим Задворнов прокомментировал слухи о том, что девушка собирается пройти рехаб. В разговоре со «Стархитом» он опроверг информацию о том, что она проходит курс лечения в наркологической клинике.

«Дина находится в обычном российском санатории, а не в рехабе или какой-то специализированной клинике», — сообщил Задворнов. По его словам, Саева решила отвлечься от работы и восстановить силы. Он заверил, что блогерша сама выбрала санаторий и поехала туда. «Ей, конечно, не хочется расставаться с подписчиками, но для отдыха это нужно иногда делать», — заключил Задворнов.

Слухи о том, что Саева планирует пройти рехаб, появились после ее рассказа о предстоящей поездке в санаторий. Блогерша предупредила, что пропадет на 20 дней. Эта информация насторожила ее подписчиков. Решив, что в санатории действует запрет на пользование интернетом, некоторые посчитали, что на самом деле Саева отправляется в наркологическую клинику.

Ранее журналисты Forbes составили рейтинг десяти самых богатых русскоязычных тиктокеров. Аналитики подсчитали общий объем выплат инфлюенсерам из TikTok от рекламодателей и музыкальных лейблов за год. Саева заняла в рейтинге второе место. По подсчетом аналитиков, с июля 2019-го за 12 месяцев она заработала с помощью TikTok 4,9 миллиона рублей.