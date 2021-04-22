Популярная российская блогерша не справилась с давлением и ушла из Instagram

Российская блогерша-миллионница Дина Саева после развернувшейся травли в сети пребывает в тяжелом психологическом состоянии и принимает антидепрессанты. «Королева TikTok» признала проблему во время общения с подписчиками в Instagram и предупредила их, что на время уйдет из онлайна, после чего удалила свою страницу в соцсети.

«Я не знаю, как и когда я докатилась до этого состояния», — сообщила блогерша, сказав, что удаляет аккаунт в Instagram, чтобы справиться с давлением.

Зимой Дина заявила об угрозах после публикации обнаженной фотографии, которую она сопроводила подписью «Сестра, где хиджаб?» Она опубликовала в Instagram комментарии, в которых ей желают смерти. На случай, если с ней что-то произойдет, она написала, что уважает все религии.

В январе в сети распространились слухи о том, что Саева планирует пройти лечение в наркологической клинике, однако представители блогерши их опровергли, заявив, что та на 20 дней отправится в обычный санаторий.

21-летняя Дина Саева — самая популярная русскоязычная TikTok-блогерша. Уроженка Душанбе имеет контракты с Coca-Cola, Dolce & Gabbana и Dior, является лицом Paco Rabanne. По данным Forbes, ее ежемесячный доход достигает 800 тысяч рублей. В списке десяти богатейших блогеров России по версии Forbes Саева занимает вторую строчку.