Совладельца Spar арестовали

Совладелец крупной сети супермаркетов Spar, гендиректор томской группы компаний ООО «Лама» Владислав Левчугов арестован, передает ТАСС. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Басманного суда, удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

«В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании в отношении Левчугова меры пресечения не связанной с заключением под стражу — отказано», — добавили в пресс-службе.

Ранее Басманный суд арестовал следователя из Томской области Сергея Арефьева, обвиняемого в крупной взятке. По версии следствия, в производстве следователя возглавляемого Арефьевым отдела находилось уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством одной из местных компаний.

Как обратило внимание издание «Тайга.инфо», о задержании высокопоставленного силовика и посредника при передаче взятки сообщила также пресс-служба регионального управления СК, однако имя Левчугова в сообщении ведомства не упоминается. «В производстве возглавляемого Арефьевым отдела находилось уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством одной из местных компаний. Желая получить взятку за его прекращение, Арефьев подыскал посредника, который довел указанную информацию до учредителя юридического лица», — говорится в сообщении.

