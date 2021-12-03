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Подтверждено усиление ураганов в Северной Атлантике

Nature Communications: сила ураганов увеличилась за последние 150 лет
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Фото: Roscosmos / globallookpress.com

Ученые Массачусетского технологического института подтвердили, что ураганы в Северной Атлантике усилились за последние 150 лет. Однако такой тенденции не наблюдается в остальном мире. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи создали климатические модели для реконструкции частоты и интенсивности ураганов и тропических циклонов по всему миру за последние несколько столетий. Результаты подтвердили исторические записи, согласно которым в Северной Атлантике за последние 150 лет наблюдается общее усиление штормовой активности.

Наиболее полная запись о тропических циклонах собрана в базе данных IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship). Она включает в себя современные измерения со спутников и самолетов, начиная с 1940-х годов. Более старые записи основаны на отчетах с кораблей и островов, которые столкнулись с ураганами, и восходят к 1851 году.

Сначала ученые создали цифровую карту реконструированных морских путей в Атлантике и траекторий современных ураганов. Затем исследователи рассчитали вероятность того, что корабль столкнется с ураганом или пропустит его. Оказалось, что значительное количество ранних штормов, вероятно, было пропущено в исторических записях. Таким образом, существует высокая вероятность, что активность штормов не изменилась за последние 150 лет. Однако такие результаты не учитывают возможность изменения траекторий ураганов.

В новом исследовании ученые создали три различных модели климата в прошлом, объединив ее с моделью ураганов, которая позволяет проследить за развитием тропических штормов и их траекториями. Все модели показали однозначное усиление ураганов в северной Атлантике еще 150 лет назад. Кроме того, результаты выявили «ураганную засуху» 70-80-х годов XX века, когда количество штормов сократилось. Ученые объясняют это охлаждением Атлантики из-за сульфатных аэрозолей как продуктов сгорания ископаемого топлива. Однако причины усиления активности ураганов пока остаются неизвестными.

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