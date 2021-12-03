Мастерица из Нижнего Тагила покорила весь мир расписными подносами

В Нижнем Тагиле живет россиянка, о которой знают во всем мире по ее декоративной росписи на подносах. Ее работы отправляются в том числе в частные коллекции и на выставки. Ольгу Матукову часто приглашают на мастер-классы, она также работает с иностранцами, которые хотят вместе с ней расписать изделия из дерева и металла. Ее историю приводит региональное информагентство TagilCity.

Мастерица рассказала, что еще с детства любит рисовать, из-за чего после окончания профессиональной школы пошла работать на предприятие. Например, она много лет провела на заводах «Метальная лавка» и «Тагильский поднос». Наиболее часто в ее работах встречаются мотивы с цветами, бабочками и ягодами.

По ее словам, когда она работала в цехе, была в творческой команде и писала авторские работы на заказ как для иностранцев, так и для россиян. Ее подносы часто приобретали в музейную коллекцию либо для подарка. При этом она не знает, в каких странах сейчас находятся ее работы. «Мое лицо — это был цех, это был единый организм», — объяснила мастерица.

Несколько лет назад женщина оставила предприятие и начала работать на себя. В основном сейчас она пишет на деревянных изделиях либо расписывает сувенирную коллекцию. «Подносы она тоже пишет, но не в таких количествах, как раньше, так как их надо отдавать в мастерские для покрытия», — добавили в агентстве.

В заключение россиянка сказала, что для росписи подноса необходимо хорошее рабочее место, а также палитра, краски, кисточки и еще подсолнечное масло. При этом, по ее мнению, самое главное в этом ремесле — хорошее освещение. Женщина добавила, что росписью можно заниматься и дома, но лакировать изделие в таком пространстве опасно. В связи с этим она рекомендовала заниматься этим в мастерской.

«За время своей работы в подносном промысле я расписала большое количество подносов. Если их составить в ряд, то выйдет расстояние от Нижнего Тагила до Москвы», — подытожила она.