Сообщение об опасных детских продуктах оказалось фейком

В мессенджерах и социальных сетях России, а также других стран бывшего СССР широко распространилось сообщение о смертельном отравлении ребенка газировкой, а также «черный список» продуктов, опасных для детей. Однако эта информация оказалась недостоверной.

Текст сообщения скомпилирован из трех разных фейков, которые гуляют по сети с начала 2010-х. Они неоднократно опровергались региональными управлениями Роспотребнадзора и департаментами здравоохранения.

В сообщении без каких-либо конкретных указаний на источник информации приводится сообщение о смерти подростка, который скончался якобы после того, как «выпил тархун (в стекле)». Кроме того, утверждается, что из-за употребления энергетических напитков в некой больнице еще несколько человек лежат «с теми же результатами». В открытых источниках говорится только об одном похожем случае: в 2012 году в городе Заозерный Красноярского края 13-летний подросток умер после тренировки. Ему стало плохо после того, как он разом выпил бутылку газировки. Но тогда причина смерти не была установлена.

Также в сообщении без ссылки на источник приводится «черный список» продуктов, опасных для детей. Впервые этот перечень был опубликован в 2013 году украинским новостным сайтом ТСН со ссылкой на президента Центра независимых потребительских экспертиз «Тест» Валентина Безрукого. Он заявлял, что в странах ЕС пищевые красители Е110, Е122, Е102, Е124, Е104 и Е129 признали опасными для здоровья детей — якобы они могут вызвать у них гиперактивность. При этом Безрукий отмечал, что законодательно применение таких красителей не запрещено.

Помимо этого, в сообщении утверждается, что «РАМН обнаружил в детских йогуртах "Растишка" этиленогликоль — один из самых опасных канцерогенов». Автор сообщения ссылается на главного научного сотрудника РАМН А.К.Соловьева. Однако на сайте Российской академии медицинских наук нет информации ни о Соловьеве, ни о канцерогенах в «Растишке». Известно, что по ГОСТу этиленгликоль является токсичным веществом и не может быть использован в производстве пищевой продукции.