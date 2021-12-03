Россияне бросились скупать дорогие товары

В России за год выросли продажи предметов роскоши и дорогостоящих товаров

В России за год увеличились продажи предметов роскоши и дорогостоящих товаров. За январь-сентябрь часов было продано на 37,5 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года, мобильных телефонов — на 27,9 процента, ювелирных изделий — на 26,6 процента, автомобилей — на 24,8 процента. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

По сравнению с 2019 годом россияне купили в полтора раза больше часов, смартфонов и компьютеров. Продажи машин показали прирост по отношению к доковидному периоду, взлетев более чем на четверть. На мобильные телефоны, компьютеры, стиральные машины, автомобили, ювелирные изделия приходится более 11 процентов всех розничных продаж.

При этом на повседневных товарах и еде россияне стараются экономить. Например, на 2-5 процентов снизились продажи куриного мяса, яиц, макарон. В целом оборот розничной торговли за девять месяцев вырос на 8,4 процента в реальном выражении. Граждане бросились делать дорогие покупки, надеясь с учетом высокой инфляции выгодно продать их в будущем, предполагают эксперты. Вторая причина — люди хотят защитить накопленный рубли от девальвации валют на фоне неопределенности с пандемией.

В стране снизилось потребление продуктов питания. О том, что россияне стали меньше есть, ранее рассказал руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.