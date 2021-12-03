Названы самые бюджетные направления для путешествий по России на поезде зимой

OneTwoTrip: москвичам выгоднее всего поехать на поезде в декабре в Ростов Великий

Отечественным туристам назвали самые бюджетные направления для путешествий по России на поезде в декабре. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Как указали эксперты, жителям столицы выгоднее всего поехать зимой в Ростов Великий (стоимость билетов от 470 рублей), Нижний Новгород (от 660 рублей) и Санкт-Петербург (от 820 рублей). В число наиболее выходных направлений для москвичей также попали Казань (от 850 рублей) и Чебоксары (от 940 рублей).

Жителям Санкт-Петербурга выгодно посетить на новогодние праздники Москву: билет до столицы обойдется всего в 820 рублей. За 870 рублей из Северной столицы туристы смогут уехать в Петрозаводск, а за поездку до Нижнего Новгорода придется заплатить от 1,2 тысячи рублей. Чуть дороже обойдется путешествие в Белгород (от 1,4 тысячи рублей) и Самару (от 1,8 тысячи рублей).

Поездка на поезде из Краснодара выгоднее всего получается в Новороссийск — стоимость билетов начинается от 410 рублей. Добраться на поезде до Сочи обойдется минимум в 470 рублей, в Минеральные Воды — 580 рублей. Замыкает топ бюджетных направлений Ростов-на-Дону (от 790 рублей) и Симферополь (от 1,3 тысячи рублей).

Жители Сочи могут недорого купить билеты в Краснодар (от 470 рублей) и Минеральные Воды (от 680 рублей). Добраться до Ростова-на-Дону на поезде можно, заплатив от 1,1 тысячи рублей, до Анапы — от 1,2 тысячи, до Волгограда — от 1,7 тысячи.

Из Казани в декабре выгоднее всего путешествовать в Набережные Челны (билеты от 660 рублей), Москву (от 940) и Волгоград (от 1,9 тысячи рублей).

Ранее в декабря в РЖД анонсировали увеличение количества поездов для обеспечения повышенного спроса на перевозки на новогодние праздники. Так, планируется запустить более 500 дополнительных поездов. Они будут курсировать в период с 24 декабря 2021 года по 9 января 2022 года по наиболее востребованным маршрутам.