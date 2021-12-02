РЖД увеличат количество поездов на новогодние праздники

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» ОАО «Российские железные дороги» РЖД) анонсировала увеличение количества поездов для обеспечения повышенного спроса на перевозки на новогодние праздники. Об этом сообщается на сайте компании.

«Планирует запустить более 500 дополнительных поездов. Они будут курсировать в период с 24 декабря 2021 года по 9 января 2022 года по наиболее востребованным маршрутам, связывающим Москву, Санкт-Петербург и крупнейшие региональные центры», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря 2021 года, а также 8 и 9 января 2022 года. Дополнительные составы будут отправляться из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Белгород, Старый Оскол, Пензу, Саранск, Казань, Чебоксары, Тольятти, Смоленск, Ижевск, Йошкар-Олу, Киров, Нижний Новгород, Архангельск, Котлас, Адлер, Балаково, Балашов, Астрахань, Самару, Уфу, Димитровград, Орск и другие города.

Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы назначены в Москву, Воронеж, Мурманск, Орел, Казань, Псков, Архангельск, Сортавалу и в горный парк «Рускеала».

Ранее в ноябре стало известно, что РЖД отменит или сократит периодичность курсирования 44 пассажирских поездов. Причиной пересмотра графика стало падение потребительского спроса.

