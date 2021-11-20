РЖД отменит или сократит десятки поездов

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» ОАО «Российские железные дороги» РЖД) отменит или сократит периодичность курсирования 44 пассажирских поездов. Об этом пишет РБК со ссылкой на телеграмму компании.

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Причиной пересмотра графика курсирования более четырех десятков поездов стало падение потребительского спроса. Речь идет, в частности, о поездах «Экспресс» из Москвы в Санкт-Петербург (в ноябре-декабре и январе-апреле), «Северная Пальмира» из Санкт-Петербурга в Адлер (в январе-апреле), «Стриж» из Москвы в Нижний Новгород (в январе-марте по субботам, понедельникам, вторникам и средам), «Белые ночи» из Вологды в Санкт-Петербург (в январе-апреле) и ряда других.

В пресс-службе ФПК сказали, что при необходимости или в случае высокой востребованности периодичность курсирования поездов может быть вновь увеличена. Там также отметили, что на всех маршрутах, которые затронут изменения, курсируют альтернативные поезда.

Ранее заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов заявил, что введение QR-кодов в поездах несильно отразится на пассажиропотоке. Он выразил уверенность, что пассажиры компании будут соблюдать требования законодательства и уже имеют при себе соответствующую медицинскую документацию, которую нужно предъявить при посадке в поезд.