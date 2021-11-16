Россиянам показали облик новых пассажирских вагонов «елочкой»

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) показал на Транспортной неделе облик нового российского некупейного пассажирского вагона «елочкой». Об этом сообщает ТАСС.

Такое название концепт получил благодаря особому размещению спальных мест: капсулы располагаются по диагонали по отношению к проходу. При этом в макете представлены две возможности использования пространства — в виде персональной капсулы для сна или открытого купе.

По проекту индивидуальная капсула отделена стенкой и шторкой от общего коридора и создана для пассажиров, путешествующих в одиночку. Второй вариант в виде открытого купе ориентирован на тех, кто совершает поездки семьей или большими компаниями.

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Отмечается, что каждому туристу при посадке в поезд будет выдаваться собственный набор зарядных станций для гаджетов, вешалки, настенные карманы и другие вещи, необходимые в дороге. Также в новых вагонах предусмотрены дополнительные багажные полки под потолком.

Ранее в сентябре сообщалось, что с 2022 года РЖД планирует запустить составы поездов с новыми типами вагонов — с душевыми кабинами и залами. Так, в вагоне-душе смогут находиться сразу семь пассажиров — внутри будет два блока по три душевых, отделенных друг от друга специальными перегородками и шторкой, и одна индивидуальная кабинка.

