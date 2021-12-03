В «Векторе» оценили возможность заразиться двумя штаммами одновременно

Глава филиала «Вектора» Семенов: двумя штаммами COVID-19 заразиться можно, но это редкость

Двумя штаммами коронавируса заразиться можно. Так оценил возможность инфицирования несколькими вариантами инфекции глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов, его цитирует ТАСС.

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«Вероятность заражения человека одновременно двумя штаммами коронавируса, конечно, существует, но это достаточно редкие события», — заявил Семенов.

По его словам, разные мутации COVID-19 по-разному влияют те или иные органы человека. Специалист привел в пример уханьский вариант, при котором поражалась центральная нервная система, из-за чего у человека пропадало обоняние.

При дельта-штамме, подчеркнул он, этот симптом — не основной признак заражения.

«У людей быстрее дебютирует ринорея, то есть истечение из носа неконтролируемое, у них быстрее развивается пневмония, то есть вирус опускается ниже», — добавил руководитель филиала.

Ранее Семенов оценил шансы соединения коронавируса и Эболы. По его словам, такой синтез — «из области дешевой голливудской фантастики», так как эти два вируса имеют разные генетические структуры. Специалист сравнил Эболу и COVID-19 c русалкой и конем.