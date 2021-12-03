Российский вирусолог сравнил коронавирус и Эболу с русалкой и конем

Вирусолог Семенов: коронавирус с Эболой, как русалка с конем, соединиться не могут

Глава научно-исследовательского центра «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге, доктор биологических наук Александр Семенов в беседе с РИА Новости, оценивая шансы соединения коронавируса с лихорадкой Эбола, сравнил их с русалкой и конем.

По мнению вирусолога, мысль о том, что два вируса могут соединиться — «что-то из области дешевой голливудской фантастики», поскольку коронавирус и Эбола имеют разные генетические структуры. «Не может вариант коронавируса — ни омикрон, ни альфа, ни дельта, ни тета, ни любой другой будущий — соединиться с вирусом Эболы подобно так же, как не может русалка с конем давать плодотворное потомство, потому что они устроены по-разному», — заявил Семенов.

Биолог объяснил, что вирусные частицы Эболы похожи на хот-дог с длинной сосиской, в которой записана генетическая информация, а частицы SARS-CoV-2 – на волосатый шарик, и соединиться между собой они никак не могут.

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При этом, по словам Семенова, человек может заболеть одновременно и коронавирусной инфекцией, и лихорадкой Эбола. Исход в таком случае предсказать невозможно, но, скорее всего, исход будет крайне неблагоприятным, допустил он. В качестве примера он привел случаи, когда люди с гепатитом С могут болеть и ВИЧ, но это разные болезни, вызываемые двумя разными возбудителями.

Ранее глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери сравнил опасность нового штамма коронавируса с Эболой. По его словам, изначально человечество недооценило опасность коронавируса и сравнивало его с гриппом. Многие считали, что удастся добиться коллективного иммунитета, однако потом появился дельта-штамм.

Позже доктор биологических наук Анча Баранова призвала не сравнивать новый омикрон-штамм коронавируса с лихорадкой Эбола. «Да, мы пока не видели, как проявляет себя вирус у пожилых, но это не Эбола», — сказала она.

