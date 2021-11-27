Опасность нового штамма COVID-19 сравнили c Эболой

Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери сравнил опасность нового штамма коронавируса с Эболой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Монггомери, у специалистов пока нет точной информации о рисках, связанным с омикрон-мутацией, но известно, что она быстро распространяется по миру. «Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как дельта, и таким же опасным, как Эбола», — заявил председатель медицинской организации.

По его словам, изначально человечество недооценило опасность коронавируса и сравнивало его с гриппом. Многие считали, что удастся добиться коллективного иммунитета, однако потом появился дельта-штамм. Монтгомери допустил, что в будущем людям придется вакцинироваться каждый год.

26 ноября стало известно, что Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали угрозой для мира новый штамм COVID-19, выявленный в ЮАР, и которому был присвоено название по греческой букве «омикрон». В ВОЗ полагают, что вирус B.1.1.529 после целой серии мутаций может влиять на содержание протеина в организме, а при таком изменении существующие в настоящее время вакцины могут оказаться не столь эффективными.