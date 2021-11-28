Биолог прокомментировала сравнение омикрон-штамма с Эболой

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова в беседе с ТАСС призвала не сравнивать новый штамм коронавируса «омикрон» с лихорадкой Эбола.

«У молодого населения [в Африке] врачи наблюдали вирус, были очень странные симптомы, но не ужасные», — прокомментировала сравнение биолог, отметив, что в основном это проявлялось в чудовищной усталости, которая потом проходила, повышении температуры.

«Да, мы пока не видели, как проявляет себя вирус у пожилых, но это не Эбола», — сказала Баранова.

Ранее Баранова заявила, что российская вакцина «Спутник V», вероятно, может формировать немного более крепкий иммунитет к новому омикрон-штамму по сравнению с другими препаратами. По ее словам, данные, которые предоставит Pfizer, будут приближенно актуальны и для «Спутника». Также специалист выразила мнение, что нынешние препараты от коронавируса, вероятнее, окажутся менее эффективны против нового штамма.