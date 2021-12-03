В ФМБА рассказали о «тюнинге» коронавируса

Коронавирус имеет естественное происхождение, однако некоторые его особенности нетипичны для подобной инфекции. Об этом заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».
По мнению специалиста, коронавирус мог кто-то доработать. «Исходно вирус, конечно, природный, но к нему приложены некие умелые ручки. Эта штука у нас тюнингованная. Его немножечко подправили», — сказал он.
Эксперт отметил, что из-за несвойственных коронавирусу особенностей он выбивается из закономерностей, характерных для респираторных вирусных инфекций.
«Возникла какая-то аварийная ситуация. Никто специально нигде этот вирус не выпускал», — заявил Никифоров.
Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), вирусолог Анча Баранова описала версию об искусственном происхождении коронавируса. Она объяснила, что вирус можно «проэволюционировать» в пробирке для получения его различных мутаций, из-за этого некоторые эксперты считают, что подобные эксперименты могли привести к возникновению SARS-CoV-2.