В проблемах Apple нашли тревожный знак для мировой экономики

Проблемы с падением спроса, о которых сообщила компания Apple, можно считать тревожным сигналом, пишет Bloomberg. Покупатели начали терять интерес к iPhone 13, и это значит, что они либо уже удовлетворили свои потребности в новых гаджетах, либо не слишком готовы к экстравагантным тратам в условиях стремительного роста цен и очередной волны пандемии.

Осторожность потребителей говорит о том, что экономики стран мира, столкнувшись с новой угрозой вируса, не найдут поддержки в виде активности покупателей, которая была у них с начала пандемии. «До того у нас был абсолютно экстраординарный спрос на товары. А сейчас мы видим, что этот экстраординарный уровень спроса снижается», — объяснил главный экономист UBS Group AG Пол Донован.

В США индекс потребительских цен бьет многолетние рекорды, в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) инфляция также ускорилась до самых высоких темпов почти за четверть столетия. В Британии вдобавок выросли и налоги. Все это сказывается на настроениях людей и их готовности покупать новые вещи, такие, как последние модели телефонов. Для компаний же, столкнувшихся с проблемами в цепочке поставок, угрожающими дефицитом товаров на полках, падение спроса становится еще одной головной болью.

В начале декабря стало известно, что Apple отказалась от дополнительных заказов на производство новых смартфонов. Аналитики считают, что спрос мог упасть из-за пандемии COVID-19 и инфляции. Инсайдеры предполагали, что это вызвано снижением интереса потребителей к флагманам бренда из-за длительного ожидания девайсов в продаже.