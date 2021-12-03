Модный дом Valentino купил рекламу у кота из Харькова

Кота Степана из Украины запечатлели рядом с сумкой Valentino за четыре тысячи евро

Люксовый модный дом Valentino начал сотрудничество с котом по кличке Степан из Харькова. Об этом сообщает украинский портал Kharkiv Today.

В Instagram-аккаунте 13-летнего домашнего питомца появилось фото, на котором он запечатлен за столом рядом с бокалом красного вина и розой в вазе. На размещенном кадре также показана сумка итальянского бренда модели Rockstud, поверхность которой полностью покрыта стразами. Отмечается, что стоимость изделия составляет четыре тысячи евро (335 тысяч рублей).

По информации издания, представители модного дома приняли решение купить рекламный пост у кота, когда увидели его снимок на странице поп-исполнительницы Бритни Спирс в Instagram. По словам хозяйки Степана Анны, все полученные от сотрудничества деньги она тратит на реквизит для новых фотосессий питомца.

Известно, что кот прославился в интернете благодаря платформе TikTok, где ролики с его участием набирали более 46 миллионов лайков.

В апреле 2016 года коты Миша, Филипп и Оскар снялись в рекламе российского бренда одежды и аксессуаров Asya Malbershtein. Животных сфотографировали на руках у девушек-моделей, а также среди сумок и других арт-объектов. Автором фотосессии выступила Евгения Парфенова, а стилистом стала Наталья Фомина.

