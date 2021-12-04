Пассажирский самолет изменил направление из-за разведчика США над Черным морем

Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Тель-Авив — Москва, был вынужден изменить направление, чтобы избежать сближения с самолетом-разведчиком США над Черным морем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По информации агентства, один из двух разведчиков пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus. На запросы с земли американские пилоты не отвечали.

«Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон», — сообщили в службе.

3 декабря российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались над Черным морем, чтобы не допустить нарушения границ России самолетами-разведчиками США.

Российское оборонное ведомство сообщает, что истребители ВКС РФ идентифицировали цели, как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис» сухопутных войск США. Минобороны отмечает, что после разворота американских самолетов, Су-27 и Су-30 вернулись на аэродром.