Медведев заявил об отсутствии сверхтяжелых последствий для России после COVID-19

России удалось избежать сверхтяжелых последствий в период пандемии COVID-19. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, выступая на съезде партии, передает РИА Новости.

Медведев отметил, что два последних года Россия и весь мир живут в новой реальности пандемии, которая «драматически изменила вообще всю привычную жизнь, всю среду обитания». Он напомнил, что распространение инфекции — «тяжелейшая проблема», но это не значит, что отсутствуют и другие вызовы и угрозы. По мнению председателя партии, мир находится в «эпохе турбулентности».

«Практически во всех странах мира последствия пандемии вызвали резкое падение уровня жизни, рост инфляции, пробуксовку работы системы здравоохранения. В нашей стране удалось избежать сверхтяжелых последствий, хотя трудностей очень много, что тут говорить», — сообщил Медведев.

Ранее в Центре Гамалеи назвали условие для окончания пандемии: для этого омикрон-штамм должен облегчить течение COVID-19. По мнению вирусолога и доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна, омикрон-штамм не успеет распространиться до Нового года, поскольку для этого вирусу потребуется около полугода. Специалист напомнил, что дельта-вариант появился осенью 2020 года, но стал широко встречаться в мае-июле 2021 года.