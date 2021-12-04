В Центре Гамалеи назвали условие для окончания пандемии

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, может ли новый омикрон-штамм коронавируса вызвать новую волну пандемии к Новому году. Специалист поделился мнением в интервью радио Sputnik.

По мнению Альтштейна омикрон-штамм не успеет распространиться до Нового года, поскольку для этого вирусу потребуется около полугода. Специалист напомнил, что дельта-вариант появился осенью 2020 года, но стал широко встречаться в мае-июле 2021 года. Он также назвал условие для окончания пандемии: для этого омикрон-штамм должен облегчить течение COVID-19.

«Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с "омикроном"», — подчеркнул вирусолог.

Медик добавил, что актуальные данные свидетельствуют о том, что в большинстве случаев омикрон-штамм не вызывает тяжелое течение коронавируса. Он напомнил, что этот вариант инфекции обладает 32 мутациями в главном белке, что говорит о его нестабильном геноме, который подавляет факторы развития тяжелой болезни.

«Правда, будущее может мою гипотезу подорвать, потому что сейчас вирус, возможно, еще не дошел до людей пожилого возраста. Если дойдет, будет видно. Но пока "омикрон" не производит впечатление вируса, страшного по своим последствиям», — заключил Альтштейн.

Ранее инфекционист Владимир Никифоров связал приход омикрон-штамма с концом пандемии. По его мнению, коронавирус уже «начал скатываться в область обычных сезонных респираторных инфекций».