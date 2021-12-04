Найденная мертвой в квартире четырехлетняя россиянка была утоплена матерью

Четырехлетнюю россиянку, которую мертвой обнаружили в самарской квартире, утопила собственная мать. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР) по региону.

«Тело ребенка обнаружили собственники жилого помещения. По предварительным данным, причиной смерти явилась асфиксия вследствие утопления», — говорится в сообщении.

Женщину задержали 2 декабря. Ей предъявлено обвинение по пункту «в» части второй статьи 105 УК РФ («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

О происшествии сообщалось 23 ноября. Хозяин съемной квартиры, с которым связалась мать ребенка, приехал забрать ключи и деньги за аренду. Внутри он обнаружил мертвую четырехлетнюю девочку, самой матери на месте не оказалось.

Полицейские выяснили, что мать девочки ранее была дважды судима за мошенничество. Оба раза ее приговаривали к условному сроку.