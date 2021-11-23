В России мошенница оставила мертвую дочь в квартире, написала записку и пропала

В Самарской квартире обнаружили мертвой четырехлетнюю девочку. Позднее выяснилось, что ее мать пропала без вести, предварительно оставив записку. Об этом сообщает KP.RU.

Тело ребенка нашел хозяин квартиры, с которым связалась мать погибшей девочки. Она попросила забрать ключи и деньги за аренду, сказав, что съезжает.

Самой матери на месте не оказалось. Сотрудники правоохранительных органов в ходе проверки квартиры не выявили следов насильственной смерти. Однако полиция обнаружила письмо от пропавшей женщины.

«Девочки! Нет больше сил выкручиваться. Если читаете это, значит нас нет уже в живых. В Самаре есть "кризисный центр для женщин", позвоните туда. Они с удовольствием заберут наши вещи, игрушки и посуду. Мне все некому отдать, пусть заберут нуждающимся женщинам», — говорится в тексте записки.

Полицейские выяснили, что мать девочки ранее дважды была судима за мошенничество. Оба раза ее приговаривали к условному сроку. Она выдавала себя за представителя застройщиков для граждан, которые хотели купить квартиру. Получала деньги, после этого исчезала.

На данный момент правоохранительные органы разыскивают женщину и проводят проверку по факту происшествия.

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