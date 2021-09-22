В Петербурге выловили из реки тело младенца в пакете

В реке Ижора в Санкт-Петербурге обнаружили труп новорожденной девочки в пакете

Из реки Ижоры в Колпинском районе Санкт-Петербурга выловили тело новорожденного ребенка, сообщает «Пятый канал». Тело младенца обнаружил уборщик водохранилища.

Инцидент произошел днем 22 сентября. Труп ребенка плавал в пакете примерно в двух метрах от берега в районе Адмиралтейской улицы. Место происшествия находится рядом со Свято-Троицким собором и центром, где подростки тренируются на байдарках.

Следственный комитет России организовал проверку по факту инцидента. По предварительным данным, в результате чьих-то умышленных действий погибла девочка.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге новорожденный мальчик умер через сутки после выписки из больницы. Почти неделю он пролежал в стационаре медучреждения. Позже выяснилось, что оставленная внутри часть иглы повредила ему легкое. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.