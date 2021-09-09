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Новорожденную девочку обнаружили в мусоропроводе в Москве

Новорожденную девочку нашли в мусоропроводе на Литовском бульваре в Москве
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Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Новорожденную девочку нашли в мусоропроводе одного из жилых домов на Литовском бульваре в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

Известно, что ребенку не больше суток. Младенца передали медикам, которые оказывают ему необходимую помощь.

По данным канала, прокуратура следит за обеспечением безопасности ребенка. В рамках процессуальной проверки ведомство установит личности родителей девочки и даст оценку их действиям.

Ранее в городе Гатчина Ленинградской области неизвестные принесли к церкви пакет с телом новорожденного ребенка. Внутри была записка, в которой указывалась информация о дате рождения ребенка и говорилось, что младенец заболел, а его мать не знала, что с этим делать.

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