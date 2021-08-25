К церкви в российском городе принесли пакет с телом новорожденного

В Гатчине неизвестные принесли к церкви тело новорожденного в пакете

В городе Гатчина Ленинградской области неизвестные принесли к церкви пакет с телом новорожденного ребенка. Об этом сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах.

По его данным, пакет оставили у церкви на улице Солодухина, 43, его обнаружили поздно вечером 24 августа. Внутри была записка, в которой указывалась информация о дате рождения ребенка и говорилось, что младенец заболел, а мать не знала, что с этим делать.

Предварительно, на теле младенца не нашли следов насильственной смерти. Сотрудники правоохранительных органов начали поиски его матери.

В мае в селе Сотниково в Бурятии прохожие нашли на берегу реки Селенга тело новорожденного мальчика с обрезанной пуповиной. Оно было обглодано рыбами и птицами.