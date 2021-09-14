Российский младенец умер из-за забывших иглу в его легком врачей

В Санкт-Петербурге новорожденный мальчик умер из-за забывших иглу в его легком врачей

В Санкт-Петербурге новорожденный мальчик умер после визита в больницу. Об этом во вторник, 14 сентября, пишет в своем Telegram-канале «Mash на Мойке».

В начале сентября ребенок был госпитализирован в детскую городскую клиническую больницу №5 имени Филатова с гнойным воспалением. Почти неделю он пролежал в стационаре медучреждения. Предположительно, врачи лечили его не только таблетками, но и провели оперативное вмешательство, в ходе которого забыли в легком у младенца иглу, пишет «Mash на Мойке».

Через сутки после выписки ребенок умер в квартире на Белградской улице. Позже выяснилось, что оставленная внутри часть иглы повредила ему легкое.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

13 сентября стало известно, что в туберкулезном отделении детской инфекционной больницы №3 в Санкт-Петербурге трехлетнего сироту привязали к детскому стульчику для кормления и не давали играть.