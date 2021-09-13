Россиянка держала двух своих детей на цепи и била их деревянной палкой

В Санкт-Петербурге женщина била своих детей деревянной палкой и привязывала их к цепи

В Санкт-Петербурге женщина привязывала своих детей к цепи, морила их голодом и била деревянной палкой. Об этом заявили в региональном управлении Следственного комитета (СК), сообщает «Фонтанка».

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В ведомстве уточнили, что в целях воспитания 31-летняя россиянка издевалась над восьмилетним сыном и шестилетней дочерью. Она также избивала их руками и удерживала на цепи в коридоре.

В СК возбудили уголовное дело. Женщина, которая подозревается в истязании малолетних детей, арестована.

Ранее в Сочи россиянка била и связывала полиэтиленовыми пакетами приемных детей. Она приехала отдыхать на море — за это время персонал отеля несколько раз вызывал полицию с жалобами на детские крики, подозревая мать в жестокости.