Россиянка била дочь и заставляла ее жить в доме без отопления и горячей воды

В Подмосковье женщина била дочь и оставляла ее у знакомого в доме без отопления

В подмосковном городе Талдоме женщина била шестилетнюю дочь и заставляла ее жить в частном доме у знакомого, где не было отопления и горячей воды. Об этом рассказала помощник руководителя управления Следственного комитета (СК) по Московской области Анна Тертичная, передает ТАСС.

По ее словам, россиянка навещала ребенка один-два раза в неделю, все остальное время девочка находилась в доме знакомого матери в антисанитарных условиях. Тертичная добавила, что женщина избивала ребенка и причиняла ему психические страдания. При этом у россиянки есть старшая дочь, ей 12 лет.

Как сообщили в подмосковной прокуратуре, мать двоих детей лишили родительских прав. Суд признал россиянку виновной — ее приговорили к лишению свободы более чем на три года.

По данным агентства, на странице в социальных сетях у женщины размещены фото и видео, пропагандирующие нацизм.

Ранее в Рязанской области россиянин часами пытал 13-летнего сына, когда тот пришел к нему в гости, ради информации об измене бывшей жены. Следователи возбудили против отца уголовное дело.

