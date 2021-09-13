В больнице Петербурга трехлетнего сироту привязали к стулу и не давали играть

СК: в больнице Санкт-Петербурга трехлетнего сироту неделю привязывали к стулу и кровати

В больнице Санкт-Петербурга трехлетнего сироту привязали к детскому стульчику и не давали играть. На ситуацию обратила внимание местная жительница Дарья. Она опубликовала в своем аккаунте в Instagram видео, снятое в медучреждении.

Инцидент произошел в туберкулезном отделении детской инфекционной больницы №3.

На кадрах видно, что ноги маленького ребенка привязаны колготками к основанию стула для кормления.

Петербурженка сообщила, ребенок — сирота, и обращаются с ним «словно с собакой». По словам женщины, он немного отстает в развитии из-за отсутствия возможности играть, передвигаться и общаться со сверстниками.

«Пока карапузы гуляют с мамами на площадках, он сидит один на железной кровати или манеже или привязан к стулу. Плакать бесполезно — никто не услышит!» — написала женщина.

По данным СК, над ребенком издевались с 3 по 10 сентября. Выяснилось, что привязывали его не только к стулу для кормления, но и к кровати. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы малолетнего.

Ранее 13 сентября стало известно, что в Санкт-Петербурге женщина привязывала своих детей цепью, морила их голодом и била деревянной палкой.