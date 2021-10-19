Россиянин жестоко избил пасынка из-за пропажи золота

В Новосибирске 44-летний россиянин регулярно жестоко избивал девятилетнего пасынка, последний конфликт произошел из-за пропажи золотых украшений. Об инциденте пишет KP.RU.

Побои заметили учителя школы, которую посещал мальчик, и обратились в опеку и полицию. Школьник говорил, что упал и ударился, однако ему не поверили. После медосмотра на теле ребенка было обнаружено большое количество синяков, кровоподтеков и рубцов.

По словам матери мальчика, они с отчимом заподозрили сына в воровстве: из квартиры пропали золотые украшения. Также она заявила, что побои сын мог получить в школе от одноклассников. Всего в семье воспитываются трое детей, а мать избитого мальчика беременна. Органы опеки изъяли ребенка из семьи и отправили в реабилитационный центр, отчима задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Истязания несовершеннолетнего». Ранее мужчина уже был судим за угрозу убийством и хранение наркотиков.

Ранее в Архангельской области к пяти годам колонии общего режима был приговорен 39-летний россиянин, истязавший трехлетнего сына. С августа 2019 по март 2021 года он наносил ребенку побои руками и ремнем, толкал и причинял физические и психологические страдания. Поводом для истязаний служило нарушение тишины и нежелание засыпать.