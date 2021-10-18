Россиянина отправили в колонию за 183 изнасилования малолетней падчерицы

В Астрахани 30-летнего отчима отправили в колонию за 183 изнасилования падчерицы

В Астрахани к 18 годам колонии строгого режима был приговорен 30-летний россиянин, совершивший 183 изнасилования своей падчерицы. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, мужчина совершал преступления с сентября 2017 по ноябрь 2020 года. Начиная с девятилетнего возраста, он 183 раза изнасиловал ребенка. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 131 («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста») УК РФ и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По результатам расследования, в районный отдел полиции были направлены представления об устранении причин и условий, которые способствовали совершению данных преступлений. Ряд должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

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