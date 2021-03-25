Москвича арестовали за развращение 13-летней девочки в лифте торгового центра

Мужчина, обвиняемый в развращении несовершеннолетней девочки в лифте торгового центра на северо-западе Москвы, взят под стражу. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, девочка сразу же рассказала о случившемся родителям. Они в свою очередь обратились в полицию. Правоохранителям удалось задержать 23-летнего молодого человека. По решению суда, злоумышленник заключен под стражу.

Сотрудники полиции продолжают вести следствие и собирать достаточные доказательства.

В июле минувшего года сообщалось, что Московского театрального педагога заподозрили в развращении школьницы. 11 июля в полицию обратилась мать девочки и заявила, что 47-летний педагог на протяжении года насиловал и развращал ее дочь. Школьница несколько лет посещала школьный театральный кружок под его руководством, а последний год ходила к педагогу и на индивидуальные занятия.