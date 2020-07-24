Российского чиновника отказались брать под стражу по обвинению в развращении

Пресненский суд Москвы отказался брать под стражу бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова, обвиняемого в развращении несовершеннолетней и получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По итогам рассмотрения ходатайства следователя об избрании в отношении Натарова меры пресечения в виде заключения под стражу суд принял решение об отказе в его удовлетворении. Обвиняемый отправлен под домашний арест до 25 августа этого года.

26 июня стало известно о задержании чиновника. По версии следствия, за время работы в Россельхознадзоре Натаров получил от представителей разных предприятий более шести миллионов рублей. Его также обвиняют в развратных действиях без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Дело было заведено в марте.

Адвокат пострадавшей семьи рассказал, что Натаров дружил с родителями школьницы и начал приставать к ней по переписке — просил прислать фотографии. Через два года мужчина стал водить школьницу в кино, где, предположительно, активно приставал. Общение продолжалось до 16-летия девочки, пока обо всем не узнали взрослые. Они обратились в полицию, но дело возбудили только через год.

27 апреля Минсельхоз сообщил об увольнении Натарова на фоне обвинений в совращении школьницы.

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