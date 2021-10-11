В России четверо приемных детей сбежали от избивавших их опекунов

Четыре приемных мальчика в Алтайском крае сбежали от семьи опекунов из-за побоев

Семья опекунов в алтайском селе систематически избивала четырех приемных детей. Уставшие терпеть побои мальчики сбежали, заведено дело, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, семья, взявшая мальчиков 2007, 2008 и 2010 годов рождения, проживает в селе Заковряшино Крутихинского района. Сбежавших детей удалось найти, их отправили в один из местных приютов.

Односельчане рассказывали, что несовершеннолетних мальчиков били, морили голодом и издевались над ними. Приемных детей в этой семье использовали как бесплатную рабочую силу. Также подростки жаловались на неподобающее отношение опекунов своим учителям, передает amic.ru.

Следователи намерены дать юридическую оценку работе сотрудников опеки.

Ранее на Урале двое мальчиков сбежали от приемных родителей, которые взяли их из детского дома, чтобы те работали по хозяйству. Дети не выдержали издевательств: их били, выгоняли на холод в нижнем белье и угрожали оружием.