В России допустили отказ от детских домов

Замглавы Минпросвещения Грибов: отказ от детских домов в России в будущем будет возможным

В России в будущем будет возможным отказ от детских домов. Эту возможность допустил замглавы Минпросвещения Денис Грибов. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе закрытого пресс-показа документального фильма «Семья вместо детского дома», посвященного проблемам сиротства, замминистра отметил, что опыт и практика воспитания детей в приемных семьях «доказывает свою эффективность и большую гуманность». По мнению Грибова, рано или поздно отказ от детских домов будет реалистичным, нужно двигаться к этой цели.

Ранее некоторые жители Белгорода обратились к местным властям с просьбой не строить рядом с ними жилье для детей-сирот. Свою позицию россияне объяснили неразвитой инфраструктурой микрорайона. В обращении активисты заявили, что сирот, «которые обижены так называемыми родителями, еще обижает и государство».