Россияне попросили не строить рядом с ними дома для детей-сирот

Некоторые жители Белгорода обратились к местным властям с просьбой не строить рядом с ними жилье для детей-сирот. Свою позицию россияне объяснили неразвитой инфраструктурой микрорайона. Обращение опубликовано в Telegram-канале «Белгород №1».

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Авторы обращения проживают на улице Южной, рядом с которой возводят дома для сирот. Жители посчитали, что место «не предназначено для благоустроенного жилья». Среди причин назвали отсутствие централизованной канализации, детского садика, больницы, а также наличие высоковольтной линии электропередач и проблемы с дорогами. Горожане также обратили внимание, что в районе есть только одна школа, которая переполнена.

В обращении активисты заявили, что сирот, «которые обижены так называемыми родителями, еще обижает и государство». Они попросили власти помочь детям и улучшить инфраструктуру микрорайона. Жители подчеркнули, что несколько лет добивались ремонта дороги, однако из-за строительных работ качество нового полотна ухудшилось.

Обращение граждан прокомментировали в администрации города. Чиновники заявили, что дома возводят с соблюдением правил, а появление нового жилья поспособствует развитию района. «Не нужно беспокоиться и по поводу септиков, они будут полностью герметичны. К тому же строительство жилья, а значит увеличение численности населения конкретной территории, сразу увеличивает шансы на скорейшее развитие инфраструктуры», — заявили в администрации.

В сентябре 2020 года в Саратове для сирот возвели дом, у которого шатались стены. Эксперты выяснили, что часть перегородок не была уплотнена цементно-песчаным раствором. Нарушения устранили после вмешательства прокуратуры.