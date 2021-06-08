Путин призвал сделать систему соцзащиты России более современной

Президент России Владимир Путин заявил, что система социальной защиты страны должна стать более современной и адресной. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 8 июня.

«Опыт борьбы с коронавирусом показал, что мы вместе, солидарно можем решать самые сложные задачи. Именно в таком прямом диалоге и сотрудничестве нам с вами предстоит сделать более современной и адресной всю нашу систему социальной защиты», — призвал российский лидер представителей социальных организаций во время встречи по видеосвязи.

Глава государства посчитал, что процедуры и нормативную базу нужно выстроить так, чтобы удалось «учесть интересы, нужды, запросы людей, которые больше всего нуждаются в помощи, внимании и заботе».

Путин обратил внимание на решения и практики, успешно использующиеся в регионах, и призвал распространять этот опыт по всей стране. Таким образом удастся помогать семьям в трудной ситуации, а также «укреплять социальную защищенность сирот и детей-инвалидов, лучше организовывать долговременный уход на дому», заключил он.

«Ваша искренность, теплота и человечность, безусловно, залог нашего общего успеха», — обратился президент к представителям социальной сферы. Он подчеркнул, что нужно расширять участие в оказании соцпомощи некоммерческих организаций и волонтеров всех возрастов.