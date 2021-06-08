Министр назвал «выстраданным» решение Путина о продлении льготной ипотеки

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что решение президента России Владимира Путина о продлении программы льготной ипотеки, оказалось «выстраданным». Об этом он рассказал «Известиям».

«Решение, о котором объявил президент, выстраданное, но сбалансированное. Оно позволит рынку постепенно выходить из зависимости от антикризисных мер и адаптироваться к ситуации», — сказал он.

В результате, пояснил министр, «ипотека очень хорошо идет». В случае же резкой остановки этой программы отрасль столкнулась бы с провалом спроса, заморозкой или отказом от новых проектов.

«Мы взяли на себя процентные риски по льготной ипотеке. Бенефициары этой программы — граждане, поэтому она рассматривается не только и не столько как элемент стимулирования экономики, а как мера социальной политики», — отметил Решетников.

4 июня Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума выступил с предложением продлить на год программу льготной ипотеки и повысить ставку до семи процентов годовых. Максимальную сумму кредита также захотели ограничить тремя миллионами рублей. Глава государства назвал программу «одной из ключевых антикризисных мер по поддержке граждан и экономики».

Позднее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что решение о продлении льготных ипотечных программ не станет «неким драйвером очередного роста цен на жилье». «Некоторые тенденции развития рынка жилья 2021 года показывают, что мы идем к стабилизации баланса спроса и предложения», — указал он, пояснив, что предыдущий рост цен был вызван льготными программами и последствиями пандемии коронавируса.