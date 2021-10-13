Истязавший трехлетнего сына российский уголовник получил срок

В Архангельской области к пяти годам колонии общего режима приговорен 39-летний уголовник, истязавший трехлетнего сына. Об этом в среду, 13 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с августа 2019 по март 2021 года россиянин наносил ребенку побои руками и ремнем, толкал и причинял физические и психологические страдания, а также не обеспечивал нормальные условия жизни. Поводом для истязаний служило нарушение тишины и нежелание засыпать.

СКР возбудил уголовное дело по статье 117 («Истязание несовершеннолетнего») УК РФ и 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Обвиняемый частично признал свою вину, заявив, что применял к сыну силу в воспитательных целях. Ранее он уже был судим за различные преступления.

Пострадавшего мальчика отправили в специализированный центр, осужденного и его злоупотреблявшую спиртными напитками жену лишили родительских прав.

Ранее жительнице Санкт-Петербурга, которая посадила своих двоих детей на цепь, было предъявлено обвинение. По данным следствия, 31-летняя россиянка, «действуя из личных неприязненных отношений», систематически избивала деревянной палкой восьмилетнего сына и шестилетнюю дочь, держала на цепи в квартире, а также морила их голодом. Поясняется, что она считала, будто таким образом занимается их воспитанием.