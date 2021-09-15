Посадившей своих детей на цепь россиянке предъявили обвинение

Жительнице Санкт-Петербурга, которая посадила своих двоих детей на цепь, предъявлено обвинение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 31-летняя россиянка, «действуя из личных неприязненных отношений», систематически избивала деревянной палкой восьмилетнего сына и шестилетнюю дочь, держала на цепи в квартире, а также морила их голодом. Поясняется, что она считала, будто таким образом занимается их воспитанием.

Женщину заключили под стражу. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу доложить о ходе расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в квартире семьи живут шесть кошек, три собаки, рыбки и попугай. Россиянка не убирала за этими питомцами. Помимо двух детей, у женщины есть еще годовалая дочка. Об издевательствах дома рассказал ее старший сын — он обратился к директору, а та сообщила полиции.

Мать не работает и живет на деньги с детских пособий. У одной из ее дочек сахарный диабет, из-за которого ей также выплачивают пособия по инвалидности. Сейчас детей забрали в центр социальной помощи.